Kerkenpad langs kerken in Rilland en Bath

Zaterdag is er een kerkenpad door de Zeeuwse plaatsen Rilland en Bath, meldt de Reimerswaalse en Kapelse Bode. Tussen 13.00 en 17.00 uur opent een groot aantal kerkelijke gemeenten de deuren voor het publiek.

Deelnemers zijn de protestantse gemeente De Levensbron, de gereformeerde gemeente, de vrije evangelische gemeente Bath, de Kloosterkerk (niet meer als kerk in gebruik), de Nederlandse hervormde kerk te Rilland (niet meer als kerk in gebruik) en de Turkse gemeenschap.

Op plaatsen waar eerder kerken in Rilland stonden, zullen bordjes te zien zijn met foto’s en informatie. Het betreft de evangelische gemeente Rilland, een gereformeerde kerk en de rooms-katholieke Sint Josephkerk.

Het kerkenpad wordt georganiseerd door het Sociaal Team Rilland en de kerken. Het idee ervoor ontstond na een lichtjestocht in de oude hervormde kerk van Rilland in december 2018.

De route begint zaterdag in het restaurant van zorgcentrum de Nieuw Vliedberg en eindigt in de herberg in de Bathsewegkerk, de oude hervormde kerk in Rilland. Kort geleden werd bekend dat dit kerkgebouw wordt afgebroken en dat op die plaats een appartementengebouw komt. De toren blijft behouden als berging voor de appartementen.