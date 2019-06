Kerkendag CGK zoekt verbinding tussen generaties

Een quiz invullen over De Wekker, gratis grabbelen bij de stand van de Theologische Universiteit Apeldoorn, rondneuzen in de boekenhoek of samen patat of een broodje hamburger eten op het terras.

Het kon allemaal op de landelijke kerkendag van de Christelijke Gereformeerde Kerken die vrijdag werd gehouden in Veenendaal.

De parkeerplaats van de Pniëlkerk staat deze dag vol met kramen met goede doelen, een patatwagen en picknickbanken. Bij de stand van De Wekker, het landelijke blad van de CGK, deelt ds. A. Th. van Olst een quiz uit over het blad. De vragen vallen niet mee: uit hoeveel leden bestaat de redactie van De Wekker? En: welke vaste rubrieken telt het blad? De prijs is een boekenbon.

Of hij al veel nieuwe abonnees heeft geworven? „Dat valt tegen. De meeste mensen die de kerkendag bezoeken zijn al abonnee. En degenen die het niet zijn, durven hier niet te komen”, lacht de predikant uit Antwerpen.

Bij de kraam van de stichting E&R is het rustig. De organisatie evangeliseert op campings en boulevards en staat voor het eerst op de kerkendag. „Het publiek is hier wat ouder dan onze doelgroep, maar dat hoeft niet verkeerd te zijn”, zegt coördinator Wieger Andringa. „We hebben de ouderen nodig om de jongeren te enthousiasmeren.”

Verbinding staat centraal op deze kerkendag. Het thema is ”Jonge profeten en oude dromers; Gods Geest verbindt generaties”. „Het is in deze tijd niet overbodig om aandacht te vragen voor verbinding. Er is sprake van een generatiekloof. De individualisering werkt door in de kerk. Soms lijkt het alsof elke leeftijdsgroep het zelf moet uitzoeken”, aldus ds. E. Everts, predikant van de samenwerkingsgemeente cgk/gkv/Ngk in Deventer en voorzitter van de kerkendag.

Toch ziet hij geen reden om te somberen. „Wij willen een ander geluid laten klinken. Gods Geest verbindt generaties. De Heilige Geest is uitgestort om Gods Koninkrijk met kracht door te laten werken tot de dag van Jezus’ wederkomst.”

Kerkendag CGK 2019. beeld Niek Stam

Heeft u daar weleens iets van meegemaakt? vraagt ds. Everts. „Jongeren zien de dingen soms anders. Daar hoeven we niet somber over te zijn. Geloven we dat de Geest hun iets laat zien wat ook belangrijk is voor ouderen? En jongeren, er is geen reden om ouderen te negeren als hun ideeën verschillen van de jouwe. Laten we in gesprek gaan met elkaar.”

Dat gesprek aangaan is niet altijd eenvoudig, stelde de predikant. „Soms heb je elkaar niet zo veel meer te zeggen. Het is belangrijk dat we blijven luisteren naar elkaar en God vragen wat Zijn bedoeling is met ons leven.”

A. Heystek, docent psychologie in het hoger theologisch (beroeps)onderwijs en voormalig diaconaal consulent binnen de CGK, houdt een lezing over de kenmerken van de verschillende generaties. Hij geeft elke generatie een belofte mee uit de Bijbel.

Kerkendag CGK 2019. beeld Niek Stam

Er is veel ruimte voor samenzang en er worden filmpjes getoond waarin jonge en oude leden van de CGK aan het woord komen.

Ruim zeshonderd mensen uit het hele land bezoeken de bijeenkomst. Een stuk minder dan twee jaar geleden toen de kerkendag nog in Urk werd gehouden. Toen kwamen er circa duizend bezoekers op af.

Een reden van de terugloop durft ds. Everts niet te geven. „Op verzoek van de generale synode hebben we een centralere lokatie gekozen. Door meer interactie en multimedia, zoals filmpjes, hoopten we meer jongeren te trekken. Als dat niet is gelukt, is dat jammer. Misschien speelde het warme weer een rol.”

De 78-jarige G. Bruin uit Boskoop is tevreden met de nieuwe lokatie. „Dit scheelt een stuk rijden voor ons. Ik heb de indruk dat er wel minder mensen uit het noorden zijn. Dat is spijtig, want dat was altijd een heel gemotiveerde groep.” De 35-jarige Chantal Scherrenburg uit Ede vindt het „ideaal” dat de kerkendag in Veenendaal plaatsvindt. „Ik mis alleen de vis.”

Na de middagpauze houdt Laurens Snoek een interactieve Bijbelstudie over een aantal Schriftgedeelten. „Honderden mensen die zich buigen over de woorden van Jezus. Dat laat iets zien van het hart van onze kerken.” Ds. W. de Bruin uit Zutphen verzorgt de afsluiting.