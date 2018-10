Kerken zingen Psalm 130 voor Sulawesi

Psalm 130 is zondag in circa 600 kerken door ruim 75.000 mensen gezongen als blijk van medeleven met de slachtoffers van de aardbeving en tsunami op Sulawesi.

De gemeenten hebben daarmee gehoor gegeven aan een oproep die de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en Kerk in Actie vorige week hebben gedaan. Bovendien is er in veel gemeenten een collecte gehouden voor hulpverlening in de getroffen gebieden.

Ook in Indonesië deden kerken mee en zijn gelegenheidskoren opgezet, aldus de organisatie. Initiatiefneemster Elise Kant liet weten dat er in Nederland filmpjes zijn gemaakt, die de komende dagen met de kerken op Sulawesi worden gedeeld. „Zo laten we weten dat er aan hen wordt gedacht.”