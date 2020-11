Kerken West-Papoea vasten voor vrede na dood twee christenen

Zoek naar een vreedzame oplossing en stop de militarisering van West-Papoea. Die oproep doet de West-Papoeaanse Raad van Kerken aan Indonesië.

De oproep komt na „voortdurende en toenemende schendingen van de mensenrechten”, stelde de Raad onlangs in een brief. De Raad roept ook op tot een veertigdagenperiode van vasten en gebed „voor gerechtigheid en vrede.” De Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken (WCRC) heeft zich bij de oproep aangesloten.

De oproep komt nadat de afgelopen maanden in de Indonesische provincie een predikant en een rooms-katholieke godsdienstonderwijzer zijn doodgeschoten. In beide gevallen wordt het Indonesische leger de moord aangerekend. De rooms-katholiek werd ervan verdacht lid te zijn van een separatistenbeweging.

Naar aanleiding van de moord op de rooms-katholiek hebben ook bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk op Papoea tijdens een bezoek aan de hoogste veiligheidsbaas in West-Papoea gevraagd om de spanningen tussen de lokale bevolking en de politie te verminderen met dialoog in plaats van geweld. Deze zegde toe om blijvend in overleg te treden met de leiders van de verschillende kerken.

In West-Papoea is het al lange tijd onrustig. Betogingen voor onafhankelijkheid monden vaak uit in gewelddadige confrontaties met de politie. Amnesty International heeft sinds februari al meer dan tien doden geregistreerd die omkwamen door politiegeweld.