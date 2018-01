Kerken VS bieden massaal wifi aan

Zeven van de tien protestantse kerken in Amerika biedt wifi aan aan haar bezoekers. Dat bleek dinsdag uit een onderzoek van LifeWay Research.

Van de kerken heeft 84 procent een website en een Facebookpagina. Slechts 16 procent gebruikt Twitter. De kerken gebruiken hun site in 99 procent van de gevallen om bezoekers te informeren en in 94 procent voor mededelingen aan gemeenteleden.Het gebruik van een Facebookpagina is enorm toegenomen onder protestantse kerken in de VS. In 2010 had 47 procent een pagina op Facebook.