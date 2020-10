Kerken vragen aandacht voor imago predikant

Steunpunt Kerkenwerk (SKW) en de Theologische Universiteit Kampen (TUK) brengen in hun campagne ”Ik ben” de toegevoegde waarde van predikanten in beeld. Het doel is hun imago te versterken.

„Dat is nodig”, stelt Ruurd Kooistra, directeur van SKW. „We zien dat er in kerken steeds meer verschillend wordt gedacht over de rol én toegevoegde waarde van een eigen predikant. En in coronatijd lijkt die vraag nog actueler.”

Steunpunt Kerkenwerk adviseert de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) in hun rol als werkgever. Kooistra: „De ontwikkelingen in kerkelijk Nederland gaan snel en er is veel veranderd in de afgelopen decennia. We zien dat generaties anders zijn gaan denken over de rol van predikant. Waar een predikant vroeger als onmisbaar werd gezien voor de eigen kerk, wordt daar nu veel gevarieerder over gedacht, ook door mensen die op besluitvormingsposities zitten in de kerk. Dan gaat het over vragen als: Moet het predikantschap wel een fulltimebaan zijn? En: Kunnen we niet meer zelf doen? Of: Welke gaven zoeken we eigenlijk in onze predikant? Die vragen zijn direct van invloed op de waardering van de opleiding van predikanten, het beroepingswerk en de doorstroom van predikanten.”

Website

Steunpunt Kerkenwerk en de Theologische Universiteit Kampen delen via de site ik-ben.nl verhalen over diverse kanten van het beroep van predikant en theoloog. Ook roept de campagne kerkgangers ertoe op om grappige, ontroerende of bijzondere verhalen te delen over hun ervaringen met predikanten. Kooistra: „We hopen dat al deze persoonlijke verhalen het beeld van het predikantsvak verrijken en predikanten daarmee de waardering krijgen die zij verdienen.”