Kerken ’t Harde en Heerde doelwit van inbraak

In gebouwen van de hervormde gemeenten in de Gelderse plaatsen ’t Harde en Heerde is eind vorige week ingebroken.

Bij hervormde gemeente ”Elim” aan de Eperweg in ’t Harde is tussen donderdag en zaterdag ingebroken, aldus de wijkagent op Twitter. Predikant ds. A. J. Post liet –eveneens via Twitter– weten dat er is „gemorreld aan de kluis”. Er is geen geld buitgemaakt. Tegenover dagblad De Stentor vertelde ds. Post dat inbrekers er vijf jaar geleden wel in zijn geslaagd de kluis mee te nemen.

In Heerde sloegen de inbrekers tussen vrijdag- en zaterdagmiddag hun slag in de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat, aldus de politie Heerde-Hattem in een bericht op Facebook. Het is nog niet bekendgemaakt of ze er met een buit vandoor zijn gegaan.