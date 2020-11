Kerken sturen brief aan Rutte over Armeens religieus erfgoed

Kerkelijke leiders uit Nederland en België hebben premier Mark Rutte er in een brief toe opgeroepen zich in te zetten voor het behoud van de christelijke monumenten in de regio Nagorno-Karabach.

Zij schrijven dat als gevolg van de op 9 november getekende overeenkomst tussen de Republiek Armenië en de Azerbeidzjaanse Republiek waardoor een aantal historische Armeense gebieden van Nagorno-Karabach in handen komen van Azerbeidzjan: „In dit gebied bevindt zich een groot aantal Armeense monumenten, kloostercomplexen en kerken die een universele culturele en religieuze waarde vertegenwoordigen.’

Stappen ondernemen

De kerkleiders vragen Rutte ‘op korte termijn stappen te ondernemen, bij voorkeur in internationaal verband, om dit cultureel en religieus erfgoed in Nagorno-Karabach te beschermen.

In de brief wijzen de ondertekenaars er op dat in het verleden cultureel en religieus Armeens erfgoed is vernietigd, „zoals de begraafplaats met duizenden ”khachkars” (kruisstenen) in Julfa eind jaren negentig’. Ze vrezen nu een vergelijkbaar lot voor het erfgoed dat in Azerbeidzjaanse handen valt, „in acht nemende de eerste tekenen van schending van Armeense kerken en andere culturele en religieuze objecten in Nagorno-Karabach na de verovering van de desbetreffende gebieden door het Azerbeidzjaanse leger’.

Ondertekend

De brief is ondertekend door de voorzitter van de Raad van Kerken van Amsterdam Henk Meulink, de rooms-katholieke bisschop Jan Hendriks van Haarlem, die mede namens de Servisch-orthodoxe bisschop van West-Europa Luka Kovacevicen tekende, en de leiders van onder meer de Koptisch-Orthodoxe Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland.

Lijst

Bij de brief is een lijst van Armeense kloostercomplexen, kerken en andere monumentale bouwwerken gevoegd die in het gebied liggen. „Vele zijn zeer oud en gaan terug op de eerste eeuwen van onze tijdrekening.”