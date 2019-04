Kerken Sri Lanka reageren geschokt na terroristische aanvallen

Ds. Adrian de Visser wilde de paasdienst in zijn kerk in Sri Lanka niet beëindigen toen hij hoorde dat dicht in de buurt bommen waren ontploft. „Ik vertrouwde erop dat God voor ons zou zorgen. Ik wilde ook niet dat onze mensen de straat op zouden gaan.”

Er ontstond paniek in de kerk en sommigen wilden de dienst afbreken, zegt de predikant van Kithu Sevana Ministries. „We besloten echter de deuren te sluiten en de bijeenkomst te vervolgen.” Die verliep ongehinderd. „We houden echter geen dienst meer totdat we meer weten. Kerkleden voelen zich nu erg onveilig en veel kerken hebben hun diensten geannuleerd.”

Er is een goede verhouding tussen de kerk van ds. De Visser en de moslimgemeenschap, zegt de predikant, die een verre nazaat van Nederlanders is. „Wij geloven niet in angst, in oorlog. We proberen behulpzaam en vriendelijk te zijn. Enkele keren hebben we last gehad van extreme groepen. We proberen echter onze hand naar hen uit te steken.”

Voor Leonard Rohan David kwamen de gebeurtenissen dichtbij, meldde hij vanuit de stad Batticaloa aan hulporganisatie Woord en Daad: „We waren na onze kerkdienst al vroeg weer thuis. Vijf minuten later hoorden we de explosie, op slechts honderd meter van ons huis. Alles schudde. Mijn zoons en ik haastten ons onmiddellijk naar de plaats des onheils. Overal lagen lichaamsdelen. Bij de ingang van de kerk zag ik een lichaam zonder hoofd, ik zag een afgerukt been en een vrouw die volledig verbrand was. Ik probeerde de kerk binnen te gaan, maar alles brandde, ook veel lichamen van kinderen en volwassenen.”

David alarmeerde de brandweer. „We konden niets doen. Het duurde twee tot drie uur voor het vuur onder controle was. Er waren 27 dodelijke slachtoffers, onder wie 14 kinderen die na de catechisatieles aan het spelen waren. Andere kerkgangers, sommigen gewond, werden weggeleid via de achterzijde van de kerk. Van negen tot half drie zijn we bezig geweest. We regelden drinken voor de mensen die bloed doneerden.”

Sathy Kulasinghan, één van de directeuren van YGRO, partnerorganisatie van Woord en Daad, vraagt om gebed: „We kunnen alleen tot de Ene en Enige gaan Die verandering kan brengen.” Keryshon, één van zijn werknemers, was met zijn gezin in de Zion Church toen de bom daar ontplofte. „Ze zijn veilig, hoewel zijn vrouw lichte verwondingen heeft en aan één oor niets hoort, wellicht door de explosie. Ramesh, de aannemer die een maand geleden ons kantoor uitbreidde, werd in dezelfde kerk gedood door de ontploffing. Onze personeelsleden kennen velen van de slachtoffers. Het is dus heel ingrijpend.”

Opnieuw in angst

Een woordvoerder van de National Christian Council, een overkoepelend orgaan van kerken in Sri Lanka, wil weinig kwijt over de gebeurtenissen: „Alles is onder controle. Politie en leger staan paraat om ons te beschermen.”

De bommen ontploften bij kerken, maar volgens een woordvoerder van het rooms-katholieke aartsbisdom is het in feite „een aanval tegen heel Sri Lanka, want we zijn een multi-etnisch, multireligieus en multicultureel land.”

„We zijn ontzet”, zei Prabodith Mihindukulasuriya, docent aan een theologisch seminarium in Colombo. „Na een zorgeloos bestaan van tien jaar zijn we weer in een tijd gekomen waarin we moeten leven met angst voor zelfmoordterroristen.”

De protestantse Zion Church in Batticaloa, één van de getroffen kerken, plaatste een boodschap op Facebook: „Moge de goede God ons allen blijven troosten in deze moeilijke tijd.”