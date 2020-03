Kerken sluiten, klokken laten zich wél horen

Om tijdens de coronacrisis „een boodschap van bemoediging, hoop en troost” te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 tot 19.15 uur de kerkklokken te luiden.

Negen kerken in Dordrecht luiden zaterdagavond om 20.00 uur gedurende vijf minuten hun klokken.

Er wordt gevraagd om een kaars voor het raam te zetten of een kaarsen-lantaarn buiten. „We beschouwen dit als tekenen van hoop en solidariteit in deze moeilijke tijd voor alle Dordtenaren, voor onze veelkleurige stad en voor ons land en wereld”, aldus de voorzitter van het Platform Dordtse kerken, Hans Berrevoets dinsdag.

Dordrecht staat deze week in het teken van stille tijd, vasten en gebed, georganiseerd door het Platform Dordtse Kerken en de stichting Missie Dordt. „Het is in een tijd van crisis en angst juist voor de kerken een opdracht om een teken van hoop te laten zien”, zegt Berrevoets. „Als gezamenlijke kerken willen we hiermee laten zien dat we bij de samenleving betrokken zijn. In deze tijd van op weg zijn naar Pasen is er behoefte aan een moment van bezinning, gebed en intens nadenken.”

Het platform wordt door een „maximale breedte” van kerken gedragen, aldus Berrevoets. „We laten het over aan de achterban om, passend bij de eigen traditie, hieraan invulling te geven. Soms vragen kerken hun leden om in huiselijke kring Taizé-liederen te zingen, een kaars aan te steken en ruimte te maken voor stille tijd en gebed. Andere kerken maken gebruik evangelische liederen of de psalmen. Weer een ander zal spreken van een tijd van verootmoediging. We hopen dat iedere kerk en iedere geloofsgemeenschap op zijn manier de oproep tot gebed wil doorgeven.”

De volgende kerken luiden zaterdagavond om 20.00 uur de klokken: Grote Kerk, Wilhelminakerk, Petruskapel, Augustijnenkerk, Antoniuskerk, Verrezen Christus, Zuidhovenkerk, Andreaskerk, De Wijnstok. „Dat betekent dat vrijwel alle kerkgebouwen die over een kerkklok beschikken, deze zullen laten klinken op zaterdagavond”, aldus Berrevoets.

De Dordtse week kan zichtbaar worden gemaakt op sociale media met de hashtag #gebedvoorDordt.