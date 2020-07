Kerken Noord-Ierland toch niet verplicht tot sluiten homohuwelijk

Kerken in Noord-Ierland blijven het recht houden om huwelijken te sluiten, ook als ze geen homohuwelijk willen toestaan.

Dat meldde persdienst Premier Christian News deze week. Eerder deze maand kregen de kerken van Noord-Ierland nog een brief van een overheidsdienst, waarin gesteld werd dat ze hun recht om huwelijksceremonies te houden, zouden kunnen verliezen. Kerken moesten voor 17 augustus instemmen met het bevestigen van homohuwelijken. Zouden ze dat niet doen dan verviel het recht op het sluiten van huwelijken.

Nadat de Britse organisatie The Christian Institute de overheid aansprak op de brief, bood de betrokken instantie excuses aan. De overheidsdienst zegde een nieuwe brief toe, waaruit blijkt dat religieuze instellingen die huwelijken van hetzelfde geslacht wensen te sluiten, zich juist moeten aanmelden bij de instantie.

Het homohuwelijk in Noord-Ierland werd begin dit jaar gelegaliseerd.