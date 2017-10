Kerken krijgen weer info van gemeenten

Kerken krijgen in de toekomst toch informatie uit de gemeentelijke administratie als hun leden verhuizen, trouwen, scheiden of overlijden.

Dat staat in het regeerakkoord ”Vertrouwen in de toekomst” dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dinsdag wereldkundig maakten.

Enkele jaren geleden aanvaardde de Tweede Kamer een motie van D66 om een eind te maken aan de service van de gemeenten aan de kerken. Daartegen rees veel protest. Het nieuwe kabinet gaat ervoor zorgen dat kerken toch gebruik kunnen blijven maken van de informatie.

Zeven kerkgemeenschappen maken gebruik van deze diensten. Dat zijn de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland, de Nieuw-Apostolische Kerk en het Leger des Heils. Bij elkaar hebben deze kerken 5,5 miljoen leden.

De uitwisseling van gegevens verloopt via de SILA, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Iemand die bij een van de zeven kerken is ingeschreven heeft in de gemeentelijke administratie een digitaal kenmerk, de zogenoemde SILA-stip. Als er wijzigingen zijn, geven de gemeenten die door aan de SILA. Die sluist de gegevens door naar de betrokken kerkelijke gemeenten. Omgekeerd geeft de SILA het aan de gemeenten door als burgers door hun betrokkenheid bij een kerk een SILA-stip moeten krijgen. Overigens hebben en houden de kerkleden de mogelijkheid om wel kerklid te zijn en in de gemeentelijke administratie geen SILA-stip te hebben.