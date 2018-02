Kerken Jeruzalem verliezen vrijstelling onroerendgoedbelasting

Het stadsbestuur van Jeruzalem vordert 650 miljoen sjekel (152 miljoen euro) aan onroerendgoedbelasting van kerken. Volgens kerkleiders worden internationale afspraken geschonden.

Internationale media meldden onlangs dat Jeruzalem een eind maakt aan belastingvoordelen voor kerken en instellingen van de Verenigde Naties. Het stadsbestuur zegt dat in het verleden onterecht vrijstellingen zijn verleend voor onroerend goed dat commercieel wordt geëxploiteerd door kerken en christelijke instellingen.

De kerken zeggen dat Jeruzalem met de miljoenenvordering internationale afspraken schendt. Maar volgens het stadsbestuur geldt de vrijstelling alleen voor „plaatsen van eredienst.” Voor die opvatting beroept het bestuur zich op uitspraken van rechtsgeleerde Gabriel Halevy.

De kwestie is onderdeel van een conflict tussen de stad Jeruzalem en de Israëlische overheid. Jeruzalem krijgt jaarlijks een subsidie van de overheid ter compensatie van gederfde belastinginkomsten. Ongeveer twee derde van de bevolking in de stad draagt geen onroerendgoedbelasting af.

Het stadsbestuur heeft vrijdag een brief gestuurd naar de Israëlische premier Netanyahu en naar de ministeries van Financiën, Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. Het grootste bedrag moet betaald worden door de Rooms-Katholieke Kerk: 12 miljoen sjekel (2,8 miljoen euro), gevolgd door de Anglicaanse Kerk met 7 miljoen sjekel (1,6 miljoen euro). Ook de Armeense Kerk en de Grieks-Orthodoxe Kerk moeten veel geld betalen.

Het Vaticaan exploiteert in Jeruzalem bijvoorbeeld het imposante Notre Dame of Jerusalem Center, een restaurant- en confentiecomplex in de oude stad. Burgemeester Nir Barkat heeft beslag laten leggen op de bankrekeningen van de Rooms-Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk in Jeruzalem.