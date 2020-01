Kerken in Wuppertal kopen voormalig concentratiekamp

Het verband van plaatselijke evangelisch-lutherse kerken in het Duitse Wuppertal heeft vorig jaar een voormalig concentratiekamp gekocht.

Dat maakten de kerken vorige week op hun website bekend. Het gaat om het concentratiekamp Kemna in het nabijgelegen dorp Beyenburg.

De kerken zochten een gebouw voor hun archief en stuitten in die zoektocht op het pand in Beyenburg. Pas later werd duidelijk dat het om het voormalige kamp ging. Er zal een gedenkteken in het historische gebouw worden geplaatst om zo bij te dragen aan een „waardige herinnering”, schrijven de kerken. Het pand kostte zo’n 1,1 miljoen euro en zal voor een vergelijkbaar bedrag gerestaureerd moeten worden.