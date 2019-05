Kerken in Kenia aangevallen

In de Keniase hoofdstad Nairobi hebben moslimjongeren zeven christelijke kerkgebouwen aangevallen.

Dat meldt Open Doors, organisatie die opkomt voor vervolgde christenen.

Op donderdag 16 mei hielden moslims in de Kiamaiko-wijk in Nairobi een openbaar debat op straat. Daarbij werd gebruik gemaakt van geluidsversterking. Buurtbewoners maakten melding van geluidsoverlast, waarna de politie de apparatuur in beslag nam.

Een lokale geestelijke, die anoniem wil blijven, vertelde aan Open Doors dat moslimjongeren na het politieoptreden een demonstratie hielden. Ze brachten vernielingen aan in zeven kerkgebouwen en staken woningen en auto’s van christenen in brand. Een onbekend aantal christenen raakte gewond, vooral kinderen zijn in shock.

In de chaos werd een moslim doodgeschoten. De dader is onbekend, maar de demonstranten beschuldigen de politie ervan. De sfeer in de wijk blijft gespannen en verschillende christelijke gezinnen zijn weggevlucht. Ze vrezen voor acties van moslims, die de dood van een van hen willen wreken.

De overheid en lokale media zijn terughoudend met verslaggeving over de onrust. Ze beschouwen de gebeurtenissen als etnische onrust. Daarmee willen ze voorkomen dat het conflict escaleert tot een religieus conflict.

Kenia staat op plaats 40 van de ranglijst christenvervolging van Open Doors.