Kerken in deel Californië opnieuw gesloten

Gouverneur Newsom van de Amerikaanse staat Californië heeft opnieuw kerkdiensten in gebouwen verboden. Het verbod geldt in dertig districten en is een gevolg van een nieuwe, heftige uitbraak van het coronavirus in de staat.

Kerken in het zwaarst getroffen deel van Californië reageren „met gemengde gevoelens” op het besluit van de gouverneur. „Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zullen alles doen wat het welzijn van onze leden dient”, zegt de woordvoerder van de Zuidelijke Baptisten. Tegelijk betreurt hij het dat Newsom „weinig affiniteit” met kerken heeft. Dat hij deze op één lijn stelt met sportscholen, musea en winkels vindt de woordvoerder van de baptisten laakbaar. „Newsom snapt echt niet hoe belangrijk kerkdiensten voor ons zijn.” President Trump heeft zich steeds gekeerd tegen verboden om diensten te houden omdat deze „essentieel zijn in tijden van nood.”

Kelvin Page, predikant in Cleveland (Tennessee), heeft deze week in een videoboodschap zijn excuses gemaakt aan zijn gemeenteleden omdat hij „te vroeg” de kerkdeuren opendeed. Een deel van de gemeenteleden raakte besmet, onder wie Page zelf. „Ik ben naïef geweest. Het virus is erger dan ik dacht”, aldus de predikant.