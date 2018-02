Kerken in China groeien ondanks verdrukking door overheid

Ondanks alle tegenwerking door de overheid neemt het aantal kerken, moskeeën en andere gebedshuizen in China sterk toe, net als het aantal ongeregistreerde geloofsgemeenschappen.

In het maandag gepubliceerde ambtsbericht over China stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de godsdienstvrijheid in China tussen januari 2013 en januari 2018 „nog meer onder druk kwam te staan dan voorheen.”

De Chinese overheid heeft recent een reeks maatregelen getroffen om religieuze groepen –waaronder christenen en moslims– harder aan te pakken en nog strenger te controleren. Niet-geregistreerde godsdienstige groepen mochten al geen kerken stichten; ze mogen nu ook geen onderwijs meer geven. De boetes voor het organiseren van kerkdiensten zijn verhoogd.

Dankzij die nieuwe regels „zal de scheidslijn tussen geregistreerde kerken en ongeregistreerde kerken zeer scherp worden getrokken”, schrijft het ministerie in het ambtsbericht, „en zal naar verwachting de voorheen aanwezige relatieve bewegingsruimte van met name ongeregistreerde (huis)kerken drastisch worden ingeperkt.”

De Chinese autoriteiten proberen huiskerken door pesterijen onder druk te zetten zich aan de sluiten bij de door de staat goedgekeurde en geleide protestantse kerk. In het land zijn de afgelopen jaren duizenden kerken (waaronder de bekende Gouden Kandelaarkerk) en moskeeën gesloopt.