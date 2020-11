Kerken gebruiken routekaart, maar die is volgens CIO nog niet af

Verschillende gemeenten passen inmiddels versoepelingen toe in de erediensten op basis van een routekaart voor kerken die opgesteld is door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Het overlegorgaan stelt echter dat de kaart nog niet definitief is en dringt er bij kerken op aan deze niet te publiceren.

Nadat het CIO begin oktober met minister Grapperhaus afsprak dat kerken zouden terugschalen naar dertig bezoekers, kondigde het platform de ontwikkeling van een zogeheten escalatieladder voor kerken aan. In zo’n routekaart wordt duidelijk welke maatregelen in kerken horen bij bepaalde besmettingsniveaus. Zo kunnen gemeenten sneller inspelen op ontwikkelingen.

In het openbaar is vanuit het CIO hierover sindsdien geen update gekomen. Het laatste bericht dat vrijdag op zijn website te vinden is, dateert van 14 oktober. Daarin wordt aangekondigd dat het eerder afgegeven CIO-advies geldig is tot en met week 46 – vorige week dus. Ook schrijft het CIO in het bericht van oktober te werken aan een escalatieladder en daar „later die maand” verder over te informeren.

Beleid

Inmiddels blijkt een conceptroutekaart verzonden te zijn aan lidkerken van het CIO. Die leidde in een aantal gemeenten al tot concreet beleid. Zo pasten ten minste enkele gereformeerde gemeenten afgelopen zondag het maximale bezoekersaantal aan op basis van de routekaart. Andere kerkenraden informeerden hun leden over de inhoud van de escalatieladder.

Eén gemeente plaatste de volledige routekaart online: het betreft een ”versie 1.1”, gedateerd op 9 november. De kaart gaat uit van vijf risiconiveaus, variërend van ”waakzaam” tot ”lock-down”. Dit verwijst naar de niveaus die de overheid hanteert om de situatie in veiligheidsregio’s mee weer te geven. Op dit moment ligt dat niveau in vrijwel het gehele land op ”zeer ernstig”. Afhankelijk van het niveau dat geldt in de regio van een kerk, wordt aangegeven welke maatregelen zo’n kerk dan moet treffen. Dit wordt concreet gemaakt voor verschillende activiteiten in de kerk, waaronder de erediensten.

Wat betreft het aantal kerkgangers valt in het concept op dat de kaart onderscheid maakt tussen kleine kerken (tot 300 zitplaatsen) en grote kerken (met meer dan 300 zitplaatsen). In de categorie kleine kerken zijn concrete bezoekersaantallen verbonden aan de risiconiveaus. Zo kunnen bij een ”zorgelijk” niveau 100 mensen aanwezig zijn, terwijl dat bij een ”ernstig” niveau om maximaal 60 bezoekers gaat.

Bij grote kerken worden geen aantallen gegeven, maar wordt uitgegaan van ruimtecapaciteit. Bij een ”zorgelijk” niveau kan 20 procent van de ruimte worden gebruikt, terwijl dit bij een ”zeer ernstig” niveau 10 procent is.

Ook het advies voor samenzang is in het document aangepast aan risiconiveaus. Terwijl bij een ”waakzaam” niveau samenzang mogelijk is, wordt bij ”ernstig” de samenzang op praatniveau en voor beperkte tijd geadviseerd. Bij ”zeer ernstig” risico wordt samenzang „dringend ontraden.”

Overleg

Het CIO liet vrijdag desgevraagd weten dat de routekaart nog niet definitief is en daarom ook nog niet beschikbaar is voor publicatie. „Over de routekaart is nog steeds overleg gaande en de lidkerken zijn daar ook zo over geïnformeerd. Hun is daarom ook gevraagd de routekaart niet te publiceren”, aldus een woordvoerder.

Ds. K. van der Kamp, classispredikant van de classis Overijssel-Flevoland in de Protestantse Kerk in Nederland, schreef donderdag op zijn website dat de routekaart „halverwege december” wordt verwacht. De CIO-woordvoerder wilde vrijdag geen concrete datum noemen: „Het is nu nog niet te zeggen wanneer de routekaart definitief wordt, maar als dat het geval is worden alle lidkerken van het CIO daarover uiteraard geïnformeerd.”

De onderstaande routekaart voor kerken is een conceptversie die online te vinden is. Deze versie is dus niet door het CIO zelf vrijgegeven; de uiteindelijke routekaart kan hiervan afwijken.

Routekaart voor kerken by RD on Scribd