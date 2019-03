Kerken en parochies ingeschreven bij Kamer van Koophandel

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft alle parochies ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt de inschrijving per 1 mei geregeld, aldus een woordvoerder dinsdag.

Nederlandse parochies, parochiële caritasinstellingen en andere rechtspersonen binnen de Rooms-Katholieke Kerk krijgen nog voor de zomer een eigen KvK-nummer. Dit wordt in één keer geregeld vanuit het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK), in samenwerking met de bisdommen.

Aanleiding voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is dat de overheid veel regelingen en voorzieningen digitaal communiceert. Dat betekent dat kerken en parochies steeds vaker een KvK-nummer moeten hebben. Tot nu toe gebruikten kerken, parochies en instellingen daarvoor het nummer van de landelijke kerk.

Kerken en parochies kunnen het KvK-nummer straks gebruiken als hiernaar wordt gevraagd door leveranciers –zoals energie- en telecombedrijven– en organisaties waar ze contracten mee afsluiten. Ook kunnen kerken en parochies bij burgerlijke gemeenten digitaal vergunningen, subsidies en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen.

Het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap regelt de aanvraag samen met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), de bisdommen en de Kamer van Koophandel. Parochies worden via het eigen bisdom geïnformeerd en krijgen na de inschrijving hun nummer toegestuurd.