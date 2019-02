Kerken Elburg werken samen rond opvoeding jeugd

Kerken in de gemeente Elburg werken samen in een nieuw initiatief om „kinderen en jongeren gezond op te laten groeien.” Het initiatief ”Kopie of karakter” ging woensdag van start. Burgemeester Rozendaal leverde een bijdrage.

Het idee voor de samenwerking kwam voort uit het halfjaarlijks overleg tussen de burgemeester en de voorgangers van kerken in de gemeente Elburg, vertelde burgemeester Rozendaal, die woensdagavond in de Oosterkerk het openingswoord uitsprak. „Toen ik anderhalf jaar geleden als burgemeester aantrad, spraken diverse inwoners van de gemeente me aan over het alcohol- en drugsgebruik van de jeugd. Dat is niet normaal en ik maak me er zorgen over.”

Hij relativeerde zijn opmerkingen enigszins door te zeggen dat de alcohol- en drugsverslaving in Elburg onder het landelijk gemiddelde ligt. Toch meldde de politie vorig jaar vijftig alcohol- en drugsgerelateerde incidenten en werden er vier hennepplantages gesloten. „Wat gebeurt er achter de voordeur?” vroeg de burgemeester zich af.

Met het nieuwe initiatief willen kerken in de gemeente samenwerken om jongeren „een verantwoorde weg te wijzen tot zelfstandig en volwassen burgerschap.” Burgemeester Rozendaal is blij met het initiatief. Hij vindt het belangrijk om als burgerlijke gemeente op te trekken met kerken, scholen en verenigingen en hoopt op een vervolg.

Hij reikte alvast wat suggesties aan: preken over de aangereikte thema’s, aandacht hiervoor in het jeugdwerk, maar ook activiteiten voor doeners en jongeren die niet naar de jeugdvereniging gaan. Ten slotte droeg hij het idee voor gespreksgroepen voor ouders aan.

De burgemeester hoopt op bewustwording en het bespreekbaar maken van de problemen. Hij noemde in dat verband Efeze 5, waar het gaat over het wandelen in het licht. „Als je het grote Licht ziet, is er perspectief”, zei hij. Ten slotte wenste hij de aanwezigen „gesprek, gebed en geloof en Gods leiding” toe.

Veelkleurige mantel

De vele aanwezigen konden na het zien van een film over verslaving deelnemen aan workshops over gaming, middelengebruik, vader in de opvoeding en opvoeding in de kerkelijke gemeente. De laatste workshop werd gegeven door Marissa Riphagen en Cor Jan Kolijn van de Hervormde Stichting voor Jeugd en Jongerenwerk, die werkzaam is in Elburg en Oldebroek en subsidie ontvangt van de gemeente Elburg.

Riphagen en Kolijn noemden vier pijlers van de opvoeding. De eerste is een veilige en stimulerende omgeving. „Jakob deed het niet goed toen hij zijn zoon Jozef een veelkleurige mantel gaf. Hij creëerde hiermee een onveilige omgeving.”

De tweede is het zorgen voor positieve ondersteuning door beschikbaar te zijn en aandacht te geven. Als Bijbels voorbeeld hiervan noemde Kolijn het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw.

Het derde uitgangspunt is het hanteren van een aansprekende discipline met eenduidigheid en duidelijke grenzen. „In Efeze 6:4 worden vaders opgeroepen hun kinderen niet tot toorn te verwekken.” Het laatste punt is het hebben van realistische verwachtingen – vergelijk 1 Petrus 4:8, dat de liefde menigten van zonden zal bedekken.

Aan het einde van de workshop kwam het gebruik van alcohol door 15-18-jarigen ter sprake. Wethouder Kroneman zei dat de gemeente Elburg een duidelijk handhavingsbeleid voert om ervoor te zorgen dat jongeren onder de achttien geen alcohol kunnen kopen. Hij is er echter van geschrokken hoe gemakkelijk deze jongeren thuis alcohol drinken.

Kolijn: „Alleen regels stellen helpt niet. Het is nodig om jongeren uitleg te geven over de schadelijke gevolgen van het drinken van alcohol en dat te verinnerlijken.”