Kerken denken na over afstandregel

Kerken denken na over de manier waarop zij hun activiteiten kunnen invullen op een manier die past in de anderhalvemetersamenleving.

Dat liet Daniëlle Woestenberg, secretaris van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) donderdagmiddag weten. De organisatie heeft haar 31 lidkerken ertoe opgeroepen na te denken over de manier waarop zij hun activiteiten willen vormgeven als dat na een versoepeling van de huidige maatregelen mogelijk zou zijn.

De plannen en ideeën worden op 23 april op tafel gelegd tijdens een overleg met minister van Eredienst Ferd Grapperhaus. „Daarmee laten we zien dat er binnen de kerken serieus wordt nagedacht over de manier waarop zij de regels van de overheid kunnen naleven. De plannen die de kerken hebben, lopen uiteen. Maar de 31 kerken zijn onderling dan ook verschillend”, aldus Woestenberg.

Kerken willen de minister ook vragen of ze gebruik kunnen maken van mondkapjes of coronatesten als er vanuit de kerk pastorale hulp verleend wordt aan zieken of stervenden. Momenteel kunnen kerkelijk werkers die niet in dienst zijn van een zorginstelling daarop geen aanspraak maken.