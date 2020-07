Kerken Californië naar de rechter om zangverbod

Drie kerken in de Amerikaanse staat Californië hebben een klacht tegen de gouverneur ingediend omdat die de kerken een zangverbod heeft opgelegd terwijl tijdens niet-kerkelijke bijeenkomsten wel gezongen mag worden.

Gouverneur Newsom verbood begin deze week het zingen in kerken. Dat verbod geldt echter niet voor seculiere samenkomsten. Tijdens demonstraties wordt luid gezongen. Kerken spreken van discriminatie van godsdienst.

In de aanklacht die namens de kerken is ingediend door het American Center for Law and Justice (ACLU), staat: „Zingen is nu alleen verboden in plaatsen van aanbidding. Elders niet.” ACLU-directeur Jordan Sekulow noemt het zangverbod in strijd met de grondwet. „Er is sprake van machtsmisbruik.”