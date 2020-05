Kerken blijven dicht tijdens Tsjerkepaad

Zoals zoveel evenementen gaat ook de Friese openkerkenroute Tsjerkepaad deze zomer niet door vanwege de coronacrisis.

„Vorig jaar bezochten 60.000 mensen een kerk tijdens Tsjerkepaad. Het is gewoon niet verantwoord om het dit jaar te organiseren”, verklaart de voorzitter van Stichting Tsjerkepaad Gerrit Groeneveld het afgelasten van de jaarlijkse openkerkenroute.

„We hebben het met pijn in ons hart besloten, maar we zien echt geen mogelijkheid. Iedere besmetting is er een te veel: we willen onze vrijwilligers en de bezoekers niet in gevaar brengen. Misschien dat sommige kerken zelf wel besluiten de deuren te openen, maar dan niet onder onze vlag.”

Vernieuwing

Als alternatief wordt gewerkt aan een nieuwe website met onder meer verhalen uit de Friese kerken. Het initiatief voor die vernieuwing is al voor het uitbreken van de coronacrisis genomen. Groeneveld: „Er is sinds eind vorig jaar een groep van vijf jonge mensen verbonden aan de organisatie van Tsjerkepaad. Met hen denken we na over hoe we jongeren meer kunnen betrekken bij ons werk.”

Verbinden

Bea de Jong uit Menaam is een van de leden van de jongerengroep. De jeugdouderling van de protestantse gemeente Menaldum houdt zich onder meer bezig met de nieuwe website. „De huidige website is echt wel verouderd. Er was wat subsidiegeld van de provincie om jongeren meer te interesseren voor Tsjerkepaad. Men speelde met het idee om van dit geld een speciale jongerenwebsite te bouwen. Ik adviseerde om gewoon één goede website te maken. Daar zijn we nu mee bezig.”

De planning is dat die vernieuwde website volgende maand online staat. Kerken die anders de deuren zouden openen voor Tsjerkepaad, worden gevraagd foto’s of verhalen te leveren voor de site. „Nu mensen niet naar de kerken kunnen, kan de website een rol spelen in het verbinden van mensen door het delen van verhalen.”

Dit jaar zou de zeventiende editie van Tsjerkepaad plaatsvinden, van 4 juli tot en met 12 september.

www.tsjerkepaad.nl