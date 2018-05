Kerken Apeldoorn in debat over actualiteit

Diverse kerken in Apeldoorn organiseren in samenwerking met Podium Gigant drie debatten over actuele maatschappelijke thema’s, te weten voltooid leven, het menselijke brein en geluk.

Een van de initiatiefnemers is ds. Arjan Plaisier, voorganger van geloofsgemeenschap De Fontein in Apeldoorn en voormalig scriba van de PKN-synode. „We vinden het van belang dat er een open debat gevoerd wordt over thema’s die ons en onze maatschappij aangaan. We zijn als kerken gemotiveerd om vanuit ons christelijk geloof daarin te participeren.”