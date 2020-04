Kerkelijke initiatieven in tijden van corona

Oproep nationale biddag

De stichting hervormd gereformeerd comité Urk is een petitie gestart waarin premier Rutte en koning Willem-Alexander worden opgeroepen een nationale biddag uit te schrijven wegens de coronacrisis. De petitie, die als brief is verstuurd, was vrijdagmorgen door meer dan 1750 mensen ondertekend.

Noodfonds Barendrecht

De gezamenlijke kerken van Barendrecht hebben de stichting diaconaal fonds voor bijzondere noden Barendrecht opgericht. Doel van het ”Noodfonds” is „gezinnen en alleenstaanden met een laag besteedbaar inkomen te helpen als zij plotseling worden geconfronteerd met een materieel of financieel probleem.”

Maaltijdactie Barneveld

Een groep ondernemers gelieerd aan de gereformeerde gemeente van Barneveld stelt maaltijden beschikbaar voor mensen die in deze tijd extra hard getroffen worden vanwege eenzaamheid of andere omstandigheden. De maaltijden worden verzorgd door restaurant De Lunterse Boer en door vrijwilligers thuisbezorgd.

Meditatie van overzee

Ds. M. Krijgsman, predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Arnemuiden, heeft zijn bezoek aan de zustergemeente in Chilliwack (Canada) moeten annuleren. In plaats daarvan houdt de predikant op woensdagavond 29 april (20.30 uur, lokale tijd) een meditatie in het Engels, die via kerkdienstgemist.nl rechtstreeks wordt uitgezonden.

Samenwerking Friese Wouden

De vijf reformatorische gemeenten in de Friese Wouden moeten tijdens de coronacrisis hun samenwerking intensiveren, stelde ds. A. A. Egas (christelijke gereformeerde kerk Damwoude) deze week in het Friesch Dagblad. De vijf gemeenten (hervormd, christelijk gereformeerd en hersteld hervormd) in Damwoude, Wouterswoude en Driezum kennen al een gezamenlijk initiatief: ”Mediterend naar de zondag”. Ds. Egas stelt nu voor in coronatijd één kerkdienst voor alle vijf gemeenten uit te zenden. „Na de crisis kan dit dan misschien voortgezet worden door kanselruil op de zondag.”

Noodfonds IZB

De IZB (vereniging voor zending in Nederland) heeft een noodfonds opgericht voor missionair-diaconale hulp. De bond hoort schrijnende verhalen, vooral vanuit de missionaire plekken van de IZB in achterstandswijken, en wil daarin helpen, „om de meest kwetsbaren nabij te zijn.”

Weggeefactie NBG afgerond

Het Nederlands Bijbelgenootschap startte een maand geleden een ”Bijbel-weggeefactie”, om de boodschap van de Schrift in deze coronatijd gratis beschikbaar te stellen. Nu de actie is afgerond, meldt het NBG dat er zo’n 20.000 bestellingen zijn binnengekomen voor de drie edities die ter beschikking werden gesteld.

Actie ”Ik pen benieuwd”

De christelijke gereformeerde kerk van Kornhorn (Groningen) heeft de actie ”Ik pen benieuwd” gelanceerd. Doel is dat gemeenteleden zich opgeven om voor elkaar bemoedigende brieven te schrijven. Ook andere gemeenten kunnen zich via de website bidenwerk.nl aanmelden voor de actie.

Landelijke collecte

Kerken kunnen zondag 10 mei meedoen met een landelijke collecte onder de vlag van #nietalleen. Het betreft een inzameling voor initiatieven en organisaties die hulp bieden tijdens de coronacrisis. Gemeenten kunnen kiezen waaraan de collecte wordt besteed: aan lokale of landelijke initiatieven, of aan kerkelijke partners in het buitenland. Deze laatste hulp gebeurt onder de vlag van ”Kerken helpen kerken”, een initiatief van de Gereformeerde Zendingsbond, het diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Verre Naasten.

Preekbespreking via Zoom

De hervormde wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam-Centrum laat sinds kort gemeenteleden na afloop van de dienst via Zoom in groepjes van vier met elkaar in gesprek gaan. Dat levert „mooie contacten en goede gesprekken op”, aldus Johan Leurgans. „Op die manier houden we het gemeenschap-zijn toch wat levend.”

Steun voor jeugd en gezin

MissieNederland wil in deze tijd de jeugd en het gezin ondersteunen. Daarom heeft de organisatie vanuit haar netwerken Rondom het Kind (voor geloofsopvoeding) en INNOV8 (professioneel jeugdwerk) op haar website een overzicht gemaakt van alle initiatieven van kerkelijke gemeenten om gezinnen te ondersteunen en het jeugdwerk vorm te geven.