Een overzicht van een reeks kerkelijke initiatieven in coronatijd.

Dopen met schelp

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) stelt voor om met een ‘verlengde arm’ te gaan dopen. De predikant kan met een kleine schaal of schelp aan het uiteinde van een arm of stok van 1 meter het doopwater scheppen uit de doopvont. Vervolgens kan hij het water drie keer uitgieten op het hoofd van de dopeling. De PKN komt met een voorbeeld van een dergelijke doopschaal en zoekt naar mogelijkheden om exemplaren beschikbaar te stellen via de dienstenorganisatie.

Kerk zonder zingen

Religieonderzoeker Miranda Klaver peilt op Twitter het enthousiasme voor een kerkdienst zonder zingen, zoals in sommige Duitse deelstaten al het geval is. Ruim de helft van hen die reageren kiest voor „ja, want ontmoeting is nodig.” Ruim een derde wil liever doorgaan met de online diensten, als zingen niet mag.

Stel kerken open

Kerken moeten nu hun gebouwen vaker openstellen. Dat zegt Peter Roelofsma, hoogleraar omgevingspsychologie (VU), in gesprek met ds. Paul Visser, predikant van de Amsterdamse Noorderkerk. „Als mensen het vertrouwde ritme kwijt zijn, kunnen zij somber raken.”

Interkerkelijk gebedsmoment

Drie kerken in Veenendaal houden woensdag een gezamenlijk gebedsmoment. Het gaat om de christelijke gereformeerde kerk Pniëlkerk, de hervormde gemeente en de hersteld hervormde gemeente. Het gebedsmoment is te volgen via een livestream.

Digitaal kerkproeven

De landelijke campagne Kerkproeverij wil kerken helpen bij „digitaal kerkproeven.” Op Hemelvaartsdag 21 mei lanceert de organisatie een vernieuwde website met inspiratie hiervoor. De inspiratiedag op 5 juni is afgelast. Gezamenlijke gebedsactie

De gezamenlijke gebedsactie van Stichting Op de bres voor Nederland duurt voort tot 1 juni. De gebedsbeweging roept op elke dag een halfuur voor Nederland te bidden. Op haar site staan elke dag nieuwe gebedspunten.

Online gebedsruimte

Utrechtse kerken hebben een online gebedsplaats ingericht. Op de site 24x7gebedutrecht.nl kan met een inlogcode verschillende gebedsruimtes worden ‘binnengelopen’ rond diverse thema’s.

Verdeelpunt mondkapjes

De Belgische nationale naaiactie van mondkapjes heeft distributiecentra nodig. Parochies zijn gevraagd om kerken als verdeelpunt beschikbaar te stellen.

Grootscheepse hulpactie

De christelijke hulpverleningsorganisatie World Vision start de grootste hulpactie in haar geschiedenis. De organisatie wil komende periode 72 miljoen mensen helpen, van wie de helft kinderen. Ze heeft daar zeker 320 miljoen euro voor nodig.