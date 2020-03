Kerkelijke initiatieven in coronatijd

Ethici en praktisch theologen van de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en Groningen en de Tilburg School of Catholic Theology hebben een „handreiking voor geestelijken in de frontlinie” opgesteld. „Kerkelijk werkers, voorgangers en pastores staan net als artsen en verpleegkundigen in de frontlinie van de coronacrisis”, aldus de initiatiefnemers dinsdag. Op de website pastoraatencorona.nl worden updates gegeven en kunnen ervaringen worden gedeeld.

Protestantse geschiedenis

Het Historisch Documentatiecentrum (HDC) voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft voor mensen die vanwege de coronacrisis thuiszitten 76 afleveringen van het programma Nieuw Protestants Peil uit 2008 en 2009 online gezet. De uitzendingen, die beluisterd kunnen worden, gaan over protestantse geschiedenis „in de breedte.” Aan bod komen onder meer het thema ”Geloven na Nietzsche” en de beoordeling van het werk van Jan Wolkers in gereformeerde kring.

CGK-quiz

Het Documentatiecentrum van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft voor „thuiszitters” een quiz met tien vragen over de geschiedenis van de CGK gemaakt. Naar welk zendingsgebied ging ds. Arie Bikker in 1927? Welke lectuur werd in artikel 55 van de kerkorde als niet gewenst geacht? Naar welk kerkverband vertrok ds. E. du Marchie van Voorthuysen? De antwoorden kunnen naar beheerder Jan Noorlandt (jn.noorlandt@solcon.nl) worden gestuurd. De vijf beste inzenders krijgen het boekje ”Canon van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 1892-2017”.

The Passion

Het paasevenement ”The Passion” vindt dit jaar alleen online plaats. Dat maakten de omroepen EO en KRO-NCRV en producent Mediawater maandag bekend. The Passion wordt op Witte Donderdag uitgezonden als „online processie”, een live-vertelling afgewisseld met scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities van het evenement. Vooraf, maar ook tijdens de uitzending, kunnen kijkers online hun „hoop en angst” delen via berichtjes en video’s. Een selectie zal te zien zijn in de uitzending.

Religieverklaring

Veertien geestelijke leiders hebben maandag op een video gezamenlijk een verklaring voordragen over het belang van religie. Met de publicatie is het platform ”Samen in vertrouwen” gelanceerd. Initiatiefnemers zijn Talitha Muusse en Stephanie Willink. „Veel jongeren worden nu voor het eerst geconfronteerd met angsten”, zegt Muusse. „Influencers bieden nu te weinig om ons te helpen. Daarom bedachten we dat het goed zou zijn om geestelijke leiders samen een tekst te laten uitspreken.”

Aan de video doen onder anderen rabbijn Awraham Soetendorp, imam Yassin Elforkani en Boris van der Ham (Humanistisch Verbond) mee. Op de website sameninvertrouwen.nl houden wekelijks twee van de veertien geestelijke leiders een spreekuur voor jongeren die met vragen zitten.

Kerkbankportretten

Omdat er tijdens de coronacrisis bijna geen mensen naar de kerk kunnen gaan, biedt Reinier Krijgsman van kerkelijkdrukwerk.nl gemeenten aan gratis portretten van gemeenteleden af te laten drukken. „Vervolgens kunnen ze die portretten op de kerkbanken en stoelen plakken en op die manier de kerk vullen.”