Kerkelijke initiatieven in coronatijd

IZB

De missionaire organisatie IZB biedt kerken een handreiking bij het telefonische pastorale contact met oudere gemeenteleden. Via de site zijn gratis teksten, liederen en gebeden te downloaden die bij de telefoongesprekken kunnen worden benut.

Als gevolg van de coronacrisis is een pastoraal bezoek aan oudere gemeenteleden niet mogelijk. Veel kerken kiezen voor het telefonisch contact als alternatief. Daarom biedt de IZB kerkenraadsleden en vrijwilligers die met deze belangrijke taak zijn belast praktische ondersteuning. Ds. Henk de Graaff, hervormd emeritus predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn, schreef een korte handreiking.

De IZB-site biedt een verzameling Bijbelgedeelten, liederen, gebeden en gedichten, gegroepeerd rond onder meer de volgende trefwoorden: angst, twijfel, eenzaamheid, vertrouwen of overgave en hoop. De verzameling zal in de komende weken nog verder worden uitgebreid.

Geloofsvieringen

Nu veel mensen niet meer aanwezig kunnen zijn tijdens kerkdiensten, is er behoefte aan geloofsvieringen thuis. Om een handreiking te doen aan iedereen die met huisgenoten of via een digitale verbinding met anderen bijeen wil komen, gaat het Steunpunt Liturgie in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen (TUK) een ”thuisliturgie” verzorgen. Deze zal wekelijks verschijnen en biedt de mogelijkheid om een viering in kleine kring of via digitale verbinding inhoud en vorm te geven.

Anje de Heer van het Steunpunt: „We bevinden ons in een volstrekt nieuwe situatie en daarbij willen we graag ondersteuning geven.” In de handreiking staan steeds concrete suggesties, zoals een uitgewerkte vorm, liederen, teksten, gebeden en meditaties.

De handreikingen krijgen de titel ”In Mijn naam…” mee, als verwijzing naar Matthëus 18:20. De aandacht gaat speciaal ook uit naar de Stille Week en de viering van Pasen. Het Steunpunt doet dit samen met de TUK. Medewerkers van de TUK werken mee aan de samenstelling van deze thuisliturgie. De handreikingen komen op de websites van het Steunpunt Liturgie en de TUK.

Themapreken

Uitgeverij en boekhandel De Ramshoorn geeft een bundel preken uit onder de titel ”Dit is Gods vinger”.

De eerste vijf in de bundel opgenomen preken zijn op of direct na de biddag voor gewas en arbeid van 2020 uitgesproken.

Auteurs van de preken zijn de volgende predikanten: ds. G. Beens, ds. A. T. Huijser, ds. A. Schot, ds. D. E. van de Kieft, ds. A. Verschuure en ds. A. Hellenbroek.

De bede van de schrijvers is dat „het coronavirus in de nood der tijden gebruikt mag worden tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, persoonlijk, landelijk, ja, in de gehele wereld.”