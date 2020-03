Kerkelijke initiatieven in coronatijd

Pastoraat per telefoon

De Evangelisch-Lutherse Kerk in Noord-Duitsland (Nordkirche) onderhoudt een kosteloze ”zielzorglijn” voor iedereen die te lijden heeft onder de coronacrisis, zoals zieken, ouderen en mensen met psychische of sociale problemen. Dit berichtte de Duitse christelijke nieuwsdienst Idea deze week. Vooralsnog stellen zo’n 35 pastors zich hiervoor dagelijks tussen 14.00 en 18.00 uur beschikbaar. De telefonische zielzorg wordt gegeven vanuit de Sint-Petruskerk in Hamburg. Bisschop Kristina Kühnbaum-Schmidt uit Schwerin is de initiatiefneemster.

Vijf psalmen

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft een blad met vijf ”mizmorim” (psalmen) samengesteld voor deze coronatijd. De psalmteksten zijn in het Hebreeuws, in transcriptie en in vertaling te lezen. Met name Psalm 91 en Psalm 142 zijn voor nu „erg toepasselijk.” De psalmen 120, 121 en 130 hebben meer in het algemeen wat te zeggen in tijden van zorg en nood.

Boekjes om te bemoedigen

De Bijbelvereniging uit Barneveld biedt de mogelijkheid om een boekje met de Psalmen te bestellen. Ook is er een uitgave met Bijbelgedeelten die steun kunnen bieden: ”InZicht”. De boekjes, geschikt om aan anderen te geven ter bemoediging, kunnen kosteloos besteld worden.

Ad van Leeuwen, penningmeester van de Bijbelvereniging: „We dachten met 5000 boekjes een aardige voorraad te hebben, maar op één dag werden er al 1200 besteld. Gelukkig konden we bij Jongbloed 10.000 exemplaren laten bijdrukken.”

Videomeetings online preken

Geloofwaardig Spreken uit Woerden organiseert tijdelijk gratis videomeetings over online preken, omdat voorgangers „verbinding” willen houden met de gemeenteleden.

Sprekers, voorgangers en predikanten kunnen zich inschrijven voor een videomeeting (maximaal twaalf deelnemers per keer). In een uur tijd bespreekt auteur, spreker en trainer Paulien Vervoorn daarin de mogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen. De deelnemers vullen haar aan vanuit hun eigen ervaringen en kunnen vragen stellen. Er komen onderwerpen aan bod als: Hoe preek je voor een lege kerk? Welke alternatieven zijn er? Hoe zorg je voor interactie met je gemeente? De videomeeting wordt aangeboden op (bijna) elke werkdag, van 9.00 tot 10.00 uur.

Paasdeclamatorium

Het paasdeclamatorium van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond, dat onder meer wordt gebruikt in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen, kan vanaf 20.00 uur worden beluisterd via kerkomroep.nl