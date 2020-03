Kerkelijke initiatieven als antwoord op coronacrisis

Diaconale handreikingen

De Hersteld Hervormde Kerk plaatst op haar website een overzicht met handreikingen waarmee diakenen –en andere gemeenteleden– kwetsbare mensen binnen en buiten de gemeente kunnen bijstaan. De handreikingen zijn onder meer gericht op de zorg voor oudere, zieke of eenzame gemeenteleden en het in het oog houden van mensen in de hulpverlening en degenen die werkzaam zijn in branches waar de economische gevolgen van de crisis groot zijn.

Gezinscatechese

De Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) biedt materiaal aan voor gezinnen met kinderen en jongeren. Het pakket bestaat onder meer uit een Bijbelleesrooster met gespreksvragen en lessen waarmee ouders gezinscatechese kunnen geven. Op de website van de HGJB staat een link naar een filmpje op YouTube, waarin ds. J. Reijm uit Rotterdam een catecheseles geeft over het thema ”Pandemie en de Bijbel”. Ook worden er extra afleveringen van de podcast Jongeren Onderweg Naar God (JONG) geplaatst.

Hoop met Bach

De gereformeerde gemeente in Rotterdam-Zuidwijk start dinsdag met de serie ”Hoop met Bach”. Elke dinsdagavond om 20.00 uur bespreekt ds. G. J. Baan vanuit zijn pastorie een cantate van Johann Sebastian Bach. De muziek van Bach biedt hoop en rust in deze moeilijke tijd, aldus de gemeente op haar Facebookpagina. In de eerste aflevering bespreekt ds. Baan BWV 32: ”Liebster Jesu, mein Verlangen”. De uitzendingen zijn op het YouTube-kanaal van de Bethelkerk te bekijken.

Digitale gebedsmuur

Het Stadsklooster Arnhem heeft op zijn website een digitale gebedsmuur geopend. Op de speciale webpagina kunnen bezoekers een gebedspunt achterlaten voor de stad Arnhem, voor de wereld en voor zichzelf. Ook zijn de gebedsvieringen van het Stadsklooster digitaal te volgen.

Weggeefactie NBG

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is een weggeefactie gestart. Mensen kunnen ervoor kiezen een Bijbeluitgave ter bemoediging gratis weg te geven. Het aanbod bestaat uit de Samenleesbijbel Junior: 14 stappen, het Lukasevangelie uit de Samenleesbijbel en Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal.

Evangelisatieflyer

Stichting Evangelisatie Sjofar uit Lunteren biedt gratis een evangelisatieflyer aan, waarin wordt uitgelegd waarom er ziekten en epidemieën zijn en wat de Bijbel daarover leert. „Op deze manier proberen wij mensen na te laten denken over de problemen in deze wereld en welke oplossing God geschonken heeft voor een ieder die gelooft”, aldus de organisatie in een toelichting op het project.