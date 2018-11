„Kerkelijke denominaties doen er in het pionierswerk minder toe”

Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) bestaat belangstelling voor pionierswerk. Dat bleek maandagavond in Veenendaal, waar bijna dertig mensen uitleg kregen over het starten van een pioniersplek.

De bijeenkomst ”Verkenningsavond pionieren” was georganiseerd door het missionair team van het Dienstenbureau van de CGK. Locatie was De Poster, een officiële interkerkelijke pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland en de CGK in een Veenendaalse aandachtswijk. De christelijke gereformeerde Pniëlkerk en de hervormde Vredeskerk werken hier samen. Ds. P. L. D. Visser, die als christelijk gereformeerd predikant aan De Poster is verbonden, had samen met evangelisatieconsulent Petra de Jong de leiding.

Niet concurreren

Pionieren is een nieuwe vorm van kerk-zijn voor mensen die niet naar de kerk gaan, zo maakte De Jong duidelijk. Daarbij zijn drie dingen van betekenis. „Het is van belang om te werken vanuit een gedeeld geloof. Kerkelijke denominaties doen er bij het pionieren minder toe. En kerken moeten elkaar zeker niet beconcurreren.”

Bij het bedenken van activiteiten is het van belang om die af te stemmen op de omgeving. „In een wijk waar vooral ouderen wonen, moet je niet iets gaan doen voor kinderen. Ga eerst relaties aan met de mensen die je in de buurt ontmoet om erachter te komen wat ze nodig hebben.”

Als derde noemde ze „duurzame gemeenschapsvorming.” Daarbij gaat het niet om het organiseren van een aantal activiteiten, maar om verbinding. En dat is een proces van jaren, zei De Jong. „Het begint doorgaans met luisteren, liefhebben en dienen. Vervolgens komt de opbouw van een netwerk in zicht en pas later het ontdekken van kerk-zijn.”

In Veenendaal bestaat inmiddels bijna een tweede christelijke gereformeerde pioniersplaats. Vertegenwoordigers van het deputaatschap evangelisatie van de CGK, de kerkenraad van de Bethelkerk en het pioniersteam hebben recent een intentieverklaring getekend om te komen tot een pioniersplek in Veenendaal-Oost, in het Ontmoetingshuis. Pionier Ronald Bouw verwacht dat het pionierswerk daar in februari kan beginnen.

Sinds 2014 vinden er in het Ontmoetingshuis al laagdrempelige samenkomsten plaats, die bezocht worden door zo’n 150 belangstellenden. Er wordt een Alpha-cursus gegeven en er worden activiteiten voor vrouwen en kinderen aangeboden. De burgerlijke gemeente Veenendaal subsidieert een aantal sociale activiteiten.

Bouw vertelde dat hij vroeger verkoper is geweest en dat hem dat goed van pas komt bij het pionierswerk. „Het Evangelie is geen product, maar het helpt wel als je enthousiast bent.”

Betuwe

Jaren geleden wilde Bouw ook in de Betuwe een pioniersplek beginnen. Maar daar lukte het niet. „Er ontbrak een visie. Er was geen plan. Ik heb geleerd om eerst stil te zijn en te bidden tot God.”

De Jong adviseerde om niet krampachtig aan het werk te gaan. „Pionieren hoeft geen succes te zijn. In de kerken ligt de lat vaak te hoog omdat men bang is dat anderen zullen zeggen: „Zie je wel dat het fout gaat.” Falen mag.”