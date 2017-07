In de Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis in Qaraqosh kwamen Iraakse christenen maandag samen voor een dienst voor de wederopbouw van de stad. Het vanouds overwegend christelijke Qaraqosh, op zo’n 30 kilometer van Mosul, was de eerste Iraakse stad die IS in de zomer van 2014 innam.

De dienst van maandag werd geleid door kardinaal Philippe Barbarin van Lyon, die zei verdeeld te zijn tussen „droefheid” en „hoop.”