Kerkdienst met gebaren voor en door jongeren

Ds. M. Visser, dovenpastor binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, heeft zondag in Kampen een kerkdienst geleid waarin een groep dove jongeren in gebarentaal invulling gaf aan delen van de liturgie. Zo werden onder meer het gebed en de Bijbellezing in gebarentaal gedaan, maar ook werden verschillende liederen in gebarentaal gezongen.

Voor zover bij ds. Visser bekend is het de eerste keer dat een kerkdienst op deze manier wordt gehouden, liet hij in de aankondiging weten. De dienst is terug te kijken via beleefmee.nl.