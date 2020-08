Kerkdienst in openlucht tijdens vakantie

Niet alle vakantiegangers kunnen dit jaar in het buitenland naar een Nederlandse kerkdienst in een kerk. Reden voor O&S Vakanties om diensten in de openlucht te beleggen. „Predikanten moesten er even aan wennen.”

Het is een vast onderdeel van de beleving van de vakantie: het O&S concept, stelt Wim Snoek, directeur van O&S Vakanties. Parkleiding en recreatieteam zijn aanwezig en op zondag worden er kerkdiensten belegd. Normaliter in een kerk in de omgeving van het vakantiepark. Door de gevolgen van corona gaat dit jaar alles een beetje anders.

Snoek: „Door de coronacrisis ging er aanvankelijk een streep door de diensten die we beleggen. Jammer, want de kerkdiensten zijn een wezenlijk onderdeel van ons concept. Het gebeurt vaak genoeg dat vakantiegangers tijdens een wandeling over de preek napraten. Mensen uit verschillende kerkgenootschappen zitten onder dezelfde verkondiging. Kerkmuren vallen al snel weg.”

Snoek onderzocht wat er dan wel mogelijk was. „Omdat we toch kerkdiensten wilden beleggen, zijn we in gesprek gegaan met diverse partijen. Denk aan de plaatselijke VVV of de burgemeester. Zo kwamen we op een aantal locaties tot openluchtkerkdiensten. Vakantiegangers, veelal gezinnen, namen zondag hun eigen stoel mee naar het grasveld. De predikant heeft een microfoon en geluidsbox. Zo klonk zondag in het Franse Vallorcine en Flaine en het Duitse Nieheim toch het Woord van God. Omdat de dienst buiten is, en de kerkgangers op voldoende afstand van elkaar zitten, wordt er ook gezongen.”

Predikanten, afkomstig uit diverse kerken van de achterban, moesten wel even wennen aan de nieuwe opzet, stelt Snoek. „Voor hen was het ook wat ongewoon. Maar toch was het vertrouwd en eerbiedig.”

Zo ging ds. K. Hak, predikant van de hervormde gemeente in Lienden, voor in Vallorcine. Ds. Hak zag het als een positieve ervaring. „Vooraf is het best spannend hoe gaat het verlopen. Samenzang en geluid, hoe gaat dat? Maar het is meegevallen doordat we tussen de gebouwen zaten; daar bleef het geluid goed hangen. Buiten heeft ook iets moois, ik moest denken aan de Heere Jezus, Die ook veel buiten was met onderwijs geven. Een verwijzing naar de natuur is makkelijker te maken.”

Ook ds. R. W. Mulder, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Montfoort, hield in Flaine een preek in de openlucht. „Gezien wat er kan en mag op dit moment in verband met de coronaregels is het erg meegevallen. Er was een goede geluidsinstallatie, zodat iedereen het goed kon horen. Ik moest terugdenken aan de zendingsdag in Harskamp, jaren geleden, die ook in de openlucht werd gehouden.”

Sing-out

In Oostenrijk vond op zondagmiddag en woensdagavond een sing-out plaats. Snoek: „Het was altijd een sing-in, maar nu het buiten is, noemen we het een sing-out. Op een parkeerplaats zaten de gasten op veilige afstand van elkaar. Er waren muziekinstrumenten bij en er werd heerlijk in de buitenlucht gezongen.”