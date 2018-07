Kerkdienst in China verstoord

In de zuidelijke provincie Guangdong in China zijn overheidsbeambten afgelopen zondag voor de derde maal deze maand een kerkdienst van de Bible Reformed Church binnengevallen.

De voorganger van de kerk, Huang Xiaoning, vertelde aan een verslaggever van China Aid: „We waren zondagmorgen net begonnen, toen zo’n dertig of veertig mensen een inval in ons gebouw deden. Alle kerkgangers moesten zich identificeren en we dienden de dienst te beëindigen. Samen met zes andere kerkleden werd ik meegenomen naar het bureau waar we een uur lang zijn ondervraagd.”

Later die dag kreeg de voorganger het schriftelijk bevel om alle religieuze activiteiten te stoppen. De beschuldiging luidt dat de bijeenkomsten illegaal zijn.

China Aid is een Amerikaanse organisatie die opkomt voor vervolgde Chinezen.