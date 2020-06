„Kerkdienst geen oorzaak corona-uitbraak Bremerhaven”

De corona-uitbraak onder leden van een Russisch-Duitse baptistengemeente in Bremerhaven is waarschijnlijk niet te herleiden tot een kerkdienst.

De website van Radio Bremen meldde zondag dat het stadsbestuur ervan uitgaat dat het virus is verspreid via familiaire en sociale contacten van gemeenteleden. De gemeente zou een goed „hygiëneconcept” hebben toegepast tijdens de kerkdiensten die in de afgelopen weken hebben plaatsgehad. Tot zondag was van 57 gemeenteleden bekend dat zij besmet zijn geraakt met het coronavirus. Ruim 250 mensen zitten in quarantaine.

Burgemeester Grantz stelde dat het er geen enkele grond is om de leden van de kerkelijke gemeente te stigmatiseren of te discrimineren. „Een soortgelijke gebeurtenis kan zich ook elders in sociaal, beroepsmatig of religieus verband voordoen.”

Zie ook:

Corona treft ook Russisch-Duitse baptistengemeente Bremerhaven, RD.nl (30-05-2020)