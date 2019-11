Kerkcampus PKN geen groot bouwproject

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wil de nieuwe Kerkcampus vormgeven in het huidige pand van de dienstenorganisatie in Utrecht. De bouw van een complex op een andere locatie in Midden-Nederland lijkt daarmee van de baan.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde notitie voor de bespreking van het onderwerp tijdens de vergadering van de generale synode volgende week in Doorn.

De dienstenorganisatie van de PKN wil binnen haar huidige pand in Utrecht starten met gezamenlijke huisvesting met een of twee samenwerkingspartners „die aanvullend zijn op de eigen kernactiviteiten.” Zo zijn er geen dure (nieuw)bouwplannen noodzakelijk voordat de meerwaarde van het campusconcept bewezen is.