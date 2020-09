Kerkblad voor het Noorden (CGK) blijft bestaan

Het christelijke gereformeerde Kerkblad voor het Noorden, dat dreigde te verdwijnen, blijft bestaan. Het regionale kerkblad zal eens per veertien dagen verschijnen.

Dat maakten redactie en bestuur in het jongste nummer bekend.

Het Kerkblad voor het Noorden gaat samenwerken met Creatieve Media & Druk in Leeuwarden, een bedrijf dat kerkbladen in Noord-Nederland uitgeeft. Het tijdschrift, dat nu wekelijks verschijnt, komt vanaf 1 november om de week uit. Het formaat verandert ook; het abonnementsgeld blijft gelijk. „De toekomst van ons kerkblad ziet er weer positief uit.”

Het Kerkblad voor het Noorden dreigde vorig jaar op te houden met bestaan. De redactie en het bestuur noemde de situatie destijds „zorgwekkend.” „Het aantal abonnees daalt gestaag, hoewel er wel een zekere stabilisatie in deze daling is. Dat is positief. Maar toch, veel abonnees zijn niet zo jong meer. Aanwas van jongere abonnees vindt niet of nauwelijks plaats.”