Kerkblad CGK-classis Utrecht stopt

Het classicale kerkblad van de classis Utrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) houdt aan het eind van de huidige jaargang op te bestaan.

Dat blijkt uit een verslag van de classis Utrecht in het CGK-orgaan De Wekker. „Het aantal abonnees loopt al jaren terug en het is helaas niet gelukt om hier een wijziging in aan te brengen.”

Het verslag meldt verder dat aan ds. A. van der Maarl (Eindhoven) per 1 april om gezondheidsredenen „op de meest eervolle wijze” emeritaat is verleend. De classis Groningen heeft ds. H. M. van der Vegt (Hamburg) „op de meest eervolle wijze” emeritaat verleend.