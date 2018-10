Kerkbalans vraagt naar meerwaarde

De landelijke organisatie van de Actie Kerkbalans onderzoekt in de aanloop naar de campagne van 2019 wat de betekenis is van lokale kerkgemeenschappen.

Daarbij wordt gekeken naar de meerwaarde voor individuele kerkleden en naar de meerwaarde van de kerk voor de wijk, het dorp of de stad. Met een onlinepeiling die sinds dinsdag door iedereen kan worden ingevuld wil de Actie Kerkbalans dat in beeld brengen.

De Actie Kerkbalans coördineert de jaarlijkse gezamenlijke fondsenwerfactie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. ”Geef voor je kerk” is het appel dat de Actie Kerkbalans doet.

Het is voor het eerst dat er een peiling aan de actie wordt gekoppeld. Daarbij staat de vraag centraal waarom mensen eigenlijk geven. „Hoe duidelijker je dat weet, hoe logischer het is om aan Kerkbalans bij te dragen. Je geeft immers met overtuiging voor datgene waar je met je hart om geeft”, staat op de website van Kerkbalans.

Hulp

Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans, legt uit dat de enquête bedoeld is om lokale medewerkers bij de start van de actie in januari 2019 te helpen uitleggen waarom bijdragen belangrijk is. „Als landelijk campagneteam ondersteunen wij de mensen die de campagne in hun kerk opzetten. Dat zijn vaak vrijwilligers die geen ervaring hebben met fondsenwerving of communicatie. We willen hun hulpmiddelen bieden om te vertellen waarom Actie Kerkbalans belangrijk is voor hun eigen kerk. Met de uitkomsten van de peiling kunnen ze duidelijk maken wat mensen als meerwaarde van de lokale kerk zien, in plaats van simpelweg te zeggen: Het is weer tijd voor de Kerkbalans. We bieden hun een beter verhaal.”

In de enquête worden vragen gesteld als „Hoe zou u uw gemeente/parochie in een zin omschrijven?” en: „Als u mensen zou uitnodigen in uw gemeente, welk argument gebruikt u dan om hen ervan te overtuigen mee te gaan?” Ook zijn er meerkeuzevragen waarbij wordt gevraagd naar de aard van de kerk: is de kerk met name missionair, staan rentmeesterschap en duurzaamheid voorop, worden kunst en muziek gebruikt ter versterking van de geloofsinspiratie, of staat juist zorg voor ouderen en eenzamen centraal?

De resultaten worden niet alleen gebruikt om lokale vrijwilligers een goed verhaal te bieden bij de fondsenwerfactie, maar ook om het landelijk campagneteam inzicht te geven in hoe de positie van lokale kerken wordt beleefd.

De uitkomst van de onlinepeiling wordt 18 januari bekendgemaakt tijdens de perspresentatie van de Actie Kerkbalans 2019. Op 19 januari gaat de landelijke campagne Actie Kerkbalans van start.

Kerkbalans heeft de laatste jaren te maken met een licht dalende opbrengst. Gemiddeld wordt er zo’n 175 miljoen euro opgehaald.