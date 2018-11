Kerk Zuid-Afrika houdt biddagen voor regen

Droogte is een van de grootste vijanden van Zuid-Afrikaanse boeren. In het land van goede hoop is het water schaars. Als de regen lang wegblijft, roept de kerk een biddag uit.

Dieprood is de akker langs de weg vanuit Kimberley, vlak voor Johannesburg. Vruchtbare grond. Lange strepen laten zien dat het land al ingezaaid is. De kenner weet: als de regen komt, zal de rode akker groen kleuren.

Aan het begin van de zomer op het zuidelijk halfrond is er veel water nodig om voedsel voor miljoenen te laten groeien. Als het droog blijft, worden de boeren bezorgd, en vragen ze de kerk om (mee) te bidden.

De kerk organiseert zulke biddagen al vanaf de eerste tijd na de kolonisatie van de Kaap in 1652, vertelt Gustav Claassen, algemeen secretaris van de Nederduitse Gereformeerde Kerk. De NG-Kerk is de ‘volkskerk’ van de blanke gemeenschap in Zuid-Afrika.

Begin september hield de kerk een biddag voor regen. „Zodra we merken dat de droogte in bepaalde gebieden echt een probleem is, besluiten we om een biddag uit te roepen.” Vanuit Claassens kantoor gaat er een signaal naar de kerken in de streken waarin regen nodig is. Naar gemeenten van de NG-Kerk en van andere kerkgemeenschappen.

„Sommige kerken nemen dit op zondag mee in de voorbede, waarin alle noden aan God worden voorgelegd. Zeker stedelijke gemeenten zullen dat doen. Andere gemeenten houden doordeweeks biduren, voor of na werktijd.

Deze biduren hebben een vrije liturgie. „Het is beslist anders dan een gewone eredienst. De predikant opent doorgaans met een korte boodschap. Daarna geeft hij bezoekers gelegenheid om te bidden. Het zijn vaak vooral de boeren zelf die hier naartoe komen. Aan het eind sluit de predikant de bijeenkomst af. Maar kerken zijn vrij om dit anders in te vullen.”

Claassen benadrukt dat er ook wordt gedankt zodra er regen gevallen is. Dat gebeurt meestal tijdens de dankzegging op zondag.

Zuid-Afrika heeft problemen genoeg: er worden vijftig moorden per dag gepleegd, de werkloosheid ligt boven de 25 procent, en de spanning tussen de rassen is nooit verdwenen. Volgens de kerkorde zou de NG-Kerk ook biddagen voor die andere noden kunnen uitroepen. „Maar dat gebeurt eigenlijk nooit”, zegt Claassen.

„Er bereiken ons vaak verzoeken om te bidden voor de problemen rond geweld en misdaad. Zulke verzoeken geven we door aan de kerken, waar ze worden meegenomen bij de gewone voorbede op zondag. Ook voor de grote bos- en veldbranden die er op dit moment in de Oostkaap zijn, organiseren we geen aparte biduren. Op zondag leggen de gemeenten dit echter zeker voor aan de Heere.”

Waarom er alleen aparte biduren voor regen zijn, weet Claassen niet echt. „Dit is een oude traditie. Maar we proberen zeker niet blind te zijn voor de problemen in het land.”