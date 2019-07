Kerk ZGG in Guayaquil gerenoveerd

De gemeente El Amparo in de Ecuadoriaanse stad Guayaquil heeft vorige maand haar gerenoveerde kerkgebouw in gebruik genomen.

Dat meldt Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) op haar site.

El Amparo is de eerste gemeente die uit het zendingswerk van ZGG in Guayaquil is ontstaan. Het kerkgebouw waarin zij altijd samenkwam, was dringend aan renovatie toe. „Ondanks wat strubbelingen met de overheid is het inmiddels zover dat een flinke renovatie een feit is”, aldus ZGG. Tijdens een speciale dienst werd het gebouw in gebruik genomen.