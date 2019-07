Kerk VS waar Harris voorging, schrijft brief

Het nieuws rond de Amerikaanse auteur en voorganger Joshua Harris, bekend van zijn boeken over relaties, is hard aangekomen in zijn vroegere gemeente, de Covenant Life Church in Gaithersburg.

De evangelicale megakerk met meer dan drieduizend leden schreef deze week een e-mail aan haar leden, in reactie op Harris’ aankondigingen dat hij en zijn vrouw Shannon gaan scheiden én hij zichzelf niet langer beschouwt als christen. De bestsellerauteur was van 2004 tot 2015 als senior pastor aan de gemeente verbonden. In de brief schrijft interim senior pastor Kevin Rogers dat het niet meevalt om dit nieuws te verwerken. „We houden van Josh en Shannon. Voor de meesten van ons is Josh niet zomaar een publiek figuur op afstand. Hij is een geliefde oud-pastor en vriend.”

Rogers wijst erop dat Paulus in zijn eerste brief aan Timotheüs meermalen verwijst naar christelijke leiders van wie het geloof schipbreuk leed. „Dus hoewel dit verdrietig en verwarrend is, is het niet nieuw.” Hij vraagt om gebed voor inkeer en herstel. Ook roept hij op tot standvastigheid in het geloof en het bewaren van het pand dat aan hen is toevertrouwd.

