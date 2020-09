Kerk VS spant zaak aan tegen beperkende maatregelen eredienst

De Capitol Hill Baptist Church in Washington spant een rechtszaak aan tegen het District van Columbia, het federale district waarin de Amerikaanse hoofdstad gelegen is. De reden: de kerk is het niet eens met de beperkingen die de overheid oplegt voor het houden van kerkdiensten in coronatijd.

De baptistenkerk stelt dat de autoriteiten in het district handelen in strijd met het eerste amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten, omdat massademonstraties wel worden toegestaan, terwijl het bezoekersaantal tijdens kerkdiensten flink beperkt is. Dat meldde persdienst Premier Christian News woensdag.

Burgemeester

De kerk, die zich letterlijk om de hoek van het Amerikaanse hooggerechtshof bevindt, keert zich expliciet tegen burgemeester Muriel Bowser, een politica van de Democratische Partij. „Het eerste amendement beschermt zowel massademonstraties als religieuze erediensten. Maar burgemeester Bowser heeft, met haar eigen goedvinden, het eerste boven het laatste gesteld.” De kerk wijst er bovendien op dat de burgemeester afgelopen juli in eigen persoon bij een massaprotest aanwezig is geweest.

Het is voor het eerst dat een dergelijke zaak wordt aangespannen in de hoofdstad. Afgelopen weekend stemden 402 van de 437 aanwezige kerkleden voor het starten van de rechtsgang, die er vooral op gericht is dat openluchtdiensten worden toegestaan zonder strenge eisen met betrekking tot het aantal bezoekers. Nu geldt nog dat tijdens erediensten maximaal vijftig procent van de capaciteit van de ruimte waar de dienst gehouden wordt, mag worden gebruikt, of een bezoekerslimiet moet worden ingesteld van honderd personen. In de Captiol Hill Baptist Church komen normaliter zo’n 850 kerkgangers naar een dienst. Nu de kerk een aantal maanden is samengekomen op een veld bij een kerk in de aangrenzende staat Virginia, zijn er plannen voor grootschaliger openluchtbijeenkomsten. Daarvoor is echter toestemming van het federaal district nodig.

Aanpassen

In een reactie stelt ds. Thomas Bowen namens het gemeentelijke bureau voor religieuze zaken: „De pandemie heeft ons allemaal in een moeilijke situatie terecht laten komen, wat ertoe leidt dat we ons op alle aspecten van ons leven moeten aanpassen. We hebben gemeenschappen erbij betrokken om er zeker van te zijn dat gebedshuizen hun diensten kunnen beleggen op een manier die veilig is voor iedereen.”