Kerk vrije evangelische gemeente in Velp wordt galerie

Het kerkgebouw van de vrije evangelische gemeente in Velp krijgt een nieuwe bestemming als kunstgalerie. De gemeente, die nog 28 leden telt, houdt op te bestaan. Zondag 14 april wordt de laatste kerkdienst gehouden.

Het pand aan de Oranjestraat, dat dateert van circa 1875, bood sinds 1951 onderdak aan de vrije evangelische gemeente, die in 1935 werd opgericht. Deze gemeente is nooit groot geweest. Het hoogste ledental lag ooit net boven de honderd.

De gemeente had een streekfunctie. Er woonden leden in onder andere Arnhem, Doesburg en Dieren. De voornaamste reden voor de opheffing is de vergrijzing, aldus kerkenraadslid en beheerder Bram Boertjens. „Zoals in veel kerkelijke gemeenten het geval is, komen alleen de ouderen nog. Die worden steeds ouder en we hebben geen jeugd meer. Dan houdt het op een gegeven moment op.”

In de beginjaren was het gebouw als ”orthopedische gymnastiekinrichting” in gebruik bij Evert Minkman, een grondlegger van de fysiotherapie in Nederland. Ook de plaatselijke gymnastiekvereniging kon er terecht. In 1919 kwam het pand in handen van de rooms-katholieke werkliedenvereniging Sint Joseph. Later was het een pakhuis, onder andere voor een bakker.