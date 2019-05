Christenen in Thailand hebben de afgelopen dagen het begin van het christendom in het Aziatische land herdacht.

In opdracht van paus Clemens IX werd in 1669 de eerste evangelisatiepost in Siam, de historische benaming van het huidige Thailand, opgericht. Protestantse zendelingen kwamen in de negentiende eeuw naar Thailand.

Van de Thaise bevolking is ongeveer 1 procent christelijk, 4 procent moslim en 94 procent boeddhistisch.