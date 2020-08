Kerk Sun Valley klaagt Californië aan om beperking kerkdiensten

Grace Community Church in Sun Valley heeft een rechtszaak aangespannen tegen de staat Californië (VS) wegens het verbieden van kerkdiensten.

De megakerk in de voorstad van Los Angeles, die wordt geleid door de evangelicale theoloog dr. John MacArthur, verklaarde eind vorige maand gewoon diensten met enkele duizenden kerkgangers te houden, ondanks het verbod van de gouverneur van Californië op het houden van diensten met meer dan honderd mensen, vanwege de verspreiding van het coronavirus.

De staat dreigt de kerk nu met maatregelen of een boete van 1000 dollar per dag. Grace Community Church en MacArthur spanden daarom woensdag een rechtszaak aan tegen de staat, meldde de Amerikaanse nieuwsdienst BaptistPress donderdag. Volgens de kerk en haar voorganger overtreedt de overheid met haar verordening de staatswet. Bovendien zou er sprake zijn van ongelijke behandeling, omdat grote protesten tegen racisme wel ongemoeid blijven.

In Los Angeles komen er momenteel dagelijks 1500 à 2500 nieuwe coronabesmettingen bij. Volgens MacArthur is er in zijn gemeente nog geen besmetting gemeld.