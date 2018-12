Kerk Roderesch wil uitbreiden

De evangelische gemeente Eben-Haëzer in Roderesch, in het noorden van Drenthe, wil uitbreiden. De gemeente krijgt daarvoor echter geen toestemming van de burgerlijke gemeente Noordenveld, deelt voorganger Frans van Herwijnen desgevraagd mee.

Het aantal kerkgangers stijgt de laatste jaren, waardoor het kerkgebouw niet groot genoeg meer is.

De kerk, gelegen aan de rand van Roderesch, telt ongeveer 180 zitplaatsen, terwijl er soms wel 200 tot 250 bezoekers komen. Een aantal kerkgangers volgt de diensten via een videoscherm in de naastgelegen koffiezaal, maar dat is niet ideaal, aldus Van Herwijnen. De nieuwe bezoekers zijn voor een groot deel jonge gezinnen.

Het gemeentebestuur stond in principe achter de plannen, maar er kwamen nogal wat bezwaren van dorpsbewoners. De bezwaren golden vooral de grootte van de parkeerplaats voor de bezoekers, die komen uit de wijde omgeving, tussen Assen, Groningen en Drachten.

Het kerkbestuur kan nu kiezen voor dubbele diensten op zondag of het starten van een zustergemeente in de omgeving. Andere mogelijkheden zijn het betrekken van een leegstaand kerkgebouw in de omgeving of nieuwbouw in bijvoorbeeld Roden.