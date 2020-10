Kerk protestants Doezum overgedragen aan SOGK

De protestantse gemeente Doezum heeft de monumentale kerk in Doezum deze donderdag overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Met de overdracht heeft de SOGK 95 kerken, 2 synagogen, 57 begraafplaatsen en 9 torens in haar bezit.

De overdracht zou oorspronkelijk plaatsvinden in april, maar moest toen in verband met de coronacrisis worden uitgesteld.

De cultuurhistorische waarde van de Sint-Vituskerk in Doezum is groot, vooral van de toren. De tufstenen toren en het kerkgebouw dateren uit de twaalfde eeuw. In de dertiende eeuw is het schip met een halfrond koor verlengd. In 1808 zijn de muren van het schip nagenoeg geheel vervangen en werden grotere ramen geplaatst.

Het interieur wordt gesierd met een blauw houten plafond van het schip en een gepleisterde overwelving boven de koorsluiting. Op de zeventiende-eeuwse herenbank na is het meubilair negentiende-eeuws. Het orgel werd in 1866 gebouwd door de firma G. P. Dik en Zoon. Het heeft één klavier met elf stemmen en een aangehangen pedaal.

Na de overdracht wordt de kerk voor minimaal vijf jaar teruggehuurd door de protestantse gemeente te Doezum. Ze blijft in gebruik voor de eredienst.