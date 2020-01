Kerk Oostwold dicht na vallen puin uit plafond

De hervormde kerk in het Oost-Groningse dorp Oostwold (gemeente Oldambt) is voorlopig gesloten. Schoonmakers stuitten afgelopen week op puin op de vloer, dat van het plafond was gevallen, zo meldde RTV Noord zaterdag.

„Toen is er direct actie ondernomen”, zegt koster Jan Kolk tegenover de omroep. „Vrijdag is het bekeken, ze zijn door de hele kerk geweest. Conclusie was dat het niet veilig is om er zondag met zo veel mensen te zitten. Dit is wel een domper.”

De kerk wordt maandag verder geïnspecteerd, meldt RTV Noord. „Ik denk dat het wel reëel is dat we daarna weer open kunnen”, aldus Kolk. „Ze zien gauw waar het vandaan komt, of het wel of geen aardbevingsschade is. Het kan ook door vocht komen.”

De kerkdienst van komende zondag wordt nu gehouden in hervormd verenigingsgebouw Eben-Haëzer in het dorp.

De kerk van Oostwold is een kruiskerk uit 1775. Het bedehuis verving een voorganger uit 1598. Het gebouw, in 1973 aangewezen als rijksmonument, is gebouwd naar het voorbeeld van de Nieuwe Kerk in de stad Groningen. Het grondplan van de kerk is een Grieks kruis. Die vorm werd bij de uitbreiding in 1882 min of meer losgelaten door slechts één arm van het kruis uit te bouwen. De kerk heeft een orgel uit 1811, gebouwd door de Duitse orgelbouwer Heinrich Hermann Freytag.